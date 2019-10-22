Москва, , 15:43 — REGNUM Во Всероссийском музее декоративного искусства проходит выставка уникальных авторских произведений Юсуповой Риммы Хамзаевны, созданных в технике живописи по натуральному шёлку. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Декоративно-станковые картины оригинальны по замыслу, своеобразны по композиции и тонко решены в цвете, пронизаны воздухом и светом. На выставке представлены серии работ: «Экология и сила природы», «Дыхание гор», «Лес. Лучи солнца», «Пионы», «Московские окна».

Творческие достижения Юсуповой Риммы Хамзаевны отмечены медалью Российской Академией художеств, Почётной грамотой Министерства культуры РФ, Почётной грамотой Министерства науки и образования РФ, Почётным знаком-медалью Московского Союза художников АХДИ.

Выставка продлится до 17 ноября 2019 года.