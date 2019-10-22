Париж, , 15:41 — REGNUM Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже планирует открыть в 2025 году в Масси арт-центр Fabrique de l’art (Фабрику искусства). Об этом сообщает портал АРТГИД.

Предполагается, что «Фабрика искусства» будет использоваться как музейное хранилище и выставочный центр: стоимость его строительства оценивается в €50 млн, а площадь здания займет 22 тысячи квадратных метров. Большая часть здания будет оборудована под хранение 120 тысяч работ из собрания Центра Помпиду и Национального музея Пикассо в Париже, при этом часть работ будет доступна для публики.

В здании будет создано большое выставочное пространство. Среди уже запланированных мероприятий — серия презентаций, которые будут проводиться деятелями искусства в сотрудничестве с местными жителями, призванными воздать должное писателю и министру культуры Франции Андре Мальро и его идее «воображаемого музея».