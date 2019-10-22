Москва, , 15:22 — REGNUM Представители пяти регионов Приволжского федерального округа удостоены премии правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В номинации «Народная музыка» премия присуждена художественному руководителю заслуженного коллектива народного творчества образцового ансамбля гусляров «Шыжарвла» («Сестрички») Еласовского филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Козьмодемьянска Фаине Эшмяковой.

В номинации «Народное пение» — хормейстеру народного образцового самодеятельного коллектива «Водоватовские ребята» Дома культуры села Водоватово муниципального бюджетного учреждения культуры «Абрамовский культурно-досуговый комплекс Арзамасского района» (Нижегородский области) Ивану Шечкову, а также руководителю Старотеризморгского народного хора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр национальной культуры» Старошайговского муниципального района Мордовии Валентине Ямашкиной.

В номинации «Традиционная народная культура» премии удостоена руководитель фольклорноэтнографического ансамбля «Забава» государственного автономного учреждения культуры «Саратовский областной Дом работников искусств» Анжелика Глумова.

В номинации «Народный танец» премию получила балетмейстер народного ансамбля песни и танца «Марзан» муниципального бюджетного учреждения «Культурный комплекс «Подшиваловский» (Удмуртия) Елена Макарова.

Размер премии составляет 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, целевыми показателями национального проекта «Культура» по итогам его реализации в период с 2019 до 2024 года определены увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. Бюджет нацпроекта определен в размере 113,5 млрд рублей, 109 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, остальные средства — из бюджетов регионов России.