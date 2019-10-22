Сиэтл, США, , 15:11 — REGNUM Актёр Джозеф Моул, известный поклонникам сериала «Игра престолов» по роли Бенджена Старка, сыграет злодея в предстоящем дорогостоящем шоу Amazon «Властелин колец». Об этом 22 октября сообщил портал Comicbook.

К сожалению, пока что нет точной информации о том, роль какого именно персонажа исполнит Моул, однако предполагается, что он сыграет главного злодея по имени Орен. Сюжет сериала расскажет историю о событиях, которые разворачивались до тех, что Джон Толкин описал в романе «Властелин Колец».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что производство сериала компания планирует начать в 2020 году. Известно, что Amazon планирует вложить в него около $1 млрд, что сделает «Властелин колец» одним из самых дорогих шоу в истории телевидения.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован список всего контента будущего потокового сервиса Disney+