Лос-Анджелес, США, , 14:10 — REGNUM В сеть утекли даты возможных релизов предстоящих фильмов Marvel, в том числе дата премьеры третьей части «Человека-муравья». Об этом 22 октября сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/_CharlesMurphy/status/1184862029053489152

Известный пользователь соцсети Twitter Чарльз Мерфи выложил на своей странице список, в котором указаны даты выхода ряда картин Marvel на экраны. Согласно предоставленной информации, фильм «Человек-муравей 3» начнут показывать в кинотеатрах 29 июня 2022 года. Издание отмечает, что Мерфи опубликовал список до того, как были подтверждены некоторые указанные в нём даты релизов.

Ранее компания Marvel не сообщала никакой информации о фильме про новые приключения Человека-муравья. Глава студии Кевин Файги также хранил молчание. Некоторые фанаты даже высказывали предположения, что студия больше не планирует снимать фильмы об этом супергерое.

