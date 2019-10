Лос-Анджелес, США, , 13:51 — REGNUM Кит Харингтон рассказал поклонникам о своей роли в предстоящем фильме Marvel «Вечные». Об этом 22 октября сообщил портал We Got This Covered.

Во время своего общения с фанатами на конференции NEXT он сообщил, что будет играть супергероя в «Вечных», при этом пошутив по поводу сходства своего прошлого и будущего персонажей.

«Я собираюсь сыграть супергероя, что круто. Я не знаю, что могу сказать по этому поводу, я боюсь даже упоминать об этом. Я пытаюсь выбрать что-то, что будет как можно дальше от Джона Сноу, но я играю супергероя, и у него есть меч», — сказал Харингтон.

Ранее СМИ сообщили, что Кит Харингтон может исполнить роль Дэйна Уитмена, известного как Чёрный Рыцарь. Стоит отметить, что производство будущей картины всё ещё продолжается, и студия Marvel держит детали сюжета в строжайшем секрете.

