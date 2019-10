Лос-Анджелес, США, , 13:35 — REGNUM В США продолжает разгораться скандал вокруг актёра Джереми Реннера, против которого подала иск в суд бывшая жена. Об этом 22 окября сообщил портал We Got This Covered.

Женщина по имени Наоми Мур, ранее оказывавшая дочери актёра услуги няни, сообщила: Реннер неоднократно заявлял, что желает смерти своей бывшей супруге Сонни Пачеко. Женщина отметила, что Реннер постоянно жаловался на супругу, говоря о том, насколько она ужасна.

Однажды Мур услышала: актёр сказал, что он собирается пойти в дом Пачеко, чтобы сначала убить её, а потом себя. При этом Реннер добавил, что лучше у его дочери Авы вообще не будет родителей, чем будет такая мать.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сонни Пачеко подала иск в суд против Реннера об установлении единоличной опеки над их дочерью. Бывшая супруга актёра заявила, что он имеет проблемы с алкоголем и наркотиками и когда употребляет их, то ведёт себя агрессивно.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Мстителей» попала в скандал из-за проблем с наркотиками и алкоголем