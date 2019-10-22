Сеул, , 13:30 — REGNUM 22 октября в столице Южной Кореи впервые открылись Дни грузинского кино, организованные посольством Грузии. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

Посол Грузии в Южной Корее Отар Бердзенишвили обратился к гостям мероприятия с приветственным словом, поблагодарив за содействие южнокорейскую сторону в осуществлении проекта, и обратил внимание на важность культурного сотрудничества между двумя странами. Затем гостям предложили попробовать грузинские вина.

С корейскими субтитрами будут показаны пять фильмов известных грузинских кинематографистов: «Мойра» Левана Тутберидзе, «Пиросмани» Георгия Шенгелая, «Деде» Мариам Хачвани, «Дом других» Русудан Глурджидзе и «Опасная мать» Анны Урушадзе.