Инчхон, Южная Корея, , 12:59 — REGNUM В южнокорейском Инчхоне состоится встреча писателей Южной Кореи, Китая и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей некоммерческой организации Incheon Foundation for Arts & Culture.

По их словам, церемония открытия мероприятия состоится в 5 ноября в четырехзвездочном отеле Harbor Park Hotel, а основная встреча писателей пройдет в Incheon Art Platform 6 и 7 ноября.

Известно, что подобные встречи писателей проводятся с 2014 года для поддержки и активизации культурного обмена между странами.

Как отмечают представители организации, с южнокорейской стороны в данном мероприятии примут участие Пак Сон Ён, Ким Сэ Хи, Ким Мин Чжон, Чон Сон Тхэ, Юн Го Ын.

Среди известных писателей Японии и Китая во встречи примут участие Риса Ватая, Нори Нагами и Лю Нэй.

Отметим, что в день закрытия мероприятия несколько писателей Азии проведут встречу с читателями, а также прочитают отрывки из своих произведений.