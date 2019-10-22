Москва, , 12:41 — REGNUM Фонд кино раскрыл данные о результатах государственной поддержки кинематографа в период с 2010 по 2015 годы, согласно которым в прокате не окупается каждая третья картина, получившая такую поддержку. Об этом 22 октября сообщили «Ведомости».

Одними из самых провальных кинопроектов стали фильмы «Семь пар нечистых», «Крымский мост. Сделано с любовью», «Контрибуция», «Он — дракон» и анимационная картина «Баба Яга». Всего Фонд кино выложил в публичный доступ данные о 322 проектах. В период с 2010 по 2015 годы государство оказало поддержку кинопроизводителям на сумму 728 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский сообщил: недобросовестные кинокомпании должны его ведомству и Фонду кино около 300−400 млн рублей. Чиновник отметил, что через суд удалось вернуть 700 млн рублей.

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