Лос-Анджелес, США, 22 октября 2019, 10:33 — REGNUM В сети появился финальный трейлер фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале франшизы 22 октября.
В ролике сообщается, что картина станет финалом киносаги, начавшейся в 1977 году. Премьера «Скайуокер. Восход» состоится 19 декабря 2019 года.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр Джей Джей Абрамс рассказал, почему в фильме «Скайуокер. Восход» Кайло Рен починит свой шлем. Автор картины сравнил этот процесс с кинцуги — японским искусством реставрации разбитых керамических изделий.
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