Тбилиси, 22 октября 2019, 10:08 — REGNUM
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила японской компании Japan Arts поставить грузинскую оперу в Токио. По информации пресс-службы президента Грузии, с такой инициативой Саломе Зурабишвили обратилась к президенту компании Japan Arts Джуничи Нихеи, с которым встретилась в рамках своего рабочего визита в Японию.
Эта компания уже более 40 лет занимается популяризацией японской культуры во всем мире и организует различные культурные мероприятия. Президент Грузии предложила руководителю компании заняться и популяризацией грузинской культуры.
Напомним, что президент Грузии находится в Токио для участия в церемонии возведения на престол нового императора Японии. Ее рабочий визит завершится 25 октября.