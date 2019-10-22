Тбилиси, , 10:08 — REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила японской компании Japan Arts поставить грузинскую оперу в Токио. По информации пресс-службы президента Грузии, с такой инициативой Саломе Зурабишвили обратилась к президенту компании Japan Arts Джуничи Нихеи, с которым встретилась в рамках своего рабочего визита в Японию.

Эта компания уже более 40 лет занимается популяризацией японской культуры во всем мире и организует различные культурные мероприятия. Президент Грузии предложила руководителю компании заняться и популяризацией грузинской культуры.

«На встрече мы говорили о культуре, особенно о музыке, потому что мы активно работаем в этой сфере. Мы говорили об опере, балете и в общем о концертах, и мне дали возможность прослушать фрагменты из грузинских опер. Мы уже работаем с грузинскими солистами, например, с такой великой пианисткой, как Элисо Вирсаладзе. Мы желаем и в дальнейшем углублять и развивать такие отношения», — заявил в ответ президент японской компании, синхронный перевод слов которого распространила пресс-служба президента Грузии.

Напомним, что президент Грузии находится в Токио для участия в церемонии возведения на престол нового императора Японии. Ее рабочий визит завершится 25 октября.