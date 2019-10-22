Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM Кинокомикс «Джокер» Тодда Филлипса теряет очки рейтинга на известном сервисе Rotten Tomatoes. Соответствующая информация была опубликована 22 октября на сайте платформы.

Сейчас свои отзывы на фильм оставили 490 критиков, 334 из них дали ему положительную оценку, 156 — отрицательную. Таким образом, картина сейчас имеет рейтинг у критиков 68%. При этом рейтинг у аудитории составляет 89%.

Напомним, на Rotten Tomatoes фильм считается «свежим», если его значение показателя его рейтинга составляет больше 60%. Сегодня картина, бюджет которой составил $55 млн собрала в прокате США уже более $247,2 млн, а в мировом прокате — больше 737,5 млн. Роль злодея Джокера в ней исполнил актёр Хоакин Феникс.

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