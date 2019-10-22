Клин, Московская область, , 09:33 — REGNUM В Клину с 27 октября по 4 ноября пройдет осенний хоровой биеналле. Об этом сообщает РИАМО.

Фестиваль хорового пения проводится раз в два года. Первое биеналле прошло в 2015 и было приурочено ко дню памяти композитора П. И. Чайковского. В 2019 году фестиваль откроется выступлением выступление клинского образцового хора «Мандрагора» на сцене зала дома-музея П. И. Чайковского. Завершится праздник 4 ноября концертом хора Валаамового монастыря в Троицком соборе.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве с 5 по 10 ноября пройдет XIII международный общественно-культурный форум «Живая традиция», посвящённый Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери.

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