Красноярск, , 08:13 — REGNUM Провести первый конкурс вокалистов имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске в 2020 году предложил губернатор Александр Усс. Об этом 22 октября сообщает newslab.ru.

Предполагается, что участниками конкурса станут исполнители со всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Отбор молодых оперных певцов будет проходить в Красноярске и культурных столицах мира — Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Лондоне, Нью-Йорке — раз в два года.

Художественный руководитель театра «Метрополитен-опера» Дайана Золя из США согласилась стать председателем жюри конкурса. Войти в состав жюри также уже согласились кастинг-директор оперы Государственного академический Большого театра России Ольга Капанина и оперный певец Сергей Лейферкус.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Красноярске с 16 октября проходит музыкальный фестиваль имени Дмитрия Хворостовского.

Всемирно известный оперный певец скончался в Лондоне 22 ноября 2017 года после продолжительной болезни. 16 октября ему бы исполнилось 57 лет.

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