Шанхай, Китай, , 07:03 — REGNUM Всемирно известный итальянский оперный театр «Ла Скала» провел премьеру оперной постановки в Шанхае вечером 18 октября в рамках открытия 21-го Шанхайского международного фестиваля искусств, сообщает агентство Синьхуа.

Комедийная опера «Мнимая садовница» Вольфганга Амадея Моцарта была тепло встречена шанхайской публикой. Шедевр Моцарта «Волшебная флейта» стартовал 21 октября. Последний показ пройдет 24 октября.

Местные СМИ высоко оценили дебют «Ла Скалы» в Китае, назвав его постановки «свежими, веселыми и вдохновляющими». Билеты на обе оперы, стоимостью от 280 юаней ($40) до 1680 юаней, распродавались как горячие пирожки.

«Шанхай — фантастический город, где удивительно развивалась опера… Все больше людей в Шанхае знакомятся с оперой, я восхищаюсь ими», — заявил художественный директор театра «Ла Скала» Александр Перейра, отметив, что бывал в Шанхае уже более 20 раз.

Отметим, что для того, чтобы прочно закрепиться на мировой карте оперы, власти Шанхая вкладывают огромное количество сил и средств в строительство оперных театров мирового уровня, включая новейшую Шанхайскую консерваторию Музыкального оперного театра. Площадь здания, расположившегося в самом центре Шанхая, составляет 30 тыс. квадратных метров, а зал рассчитан на 1200 мест.

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