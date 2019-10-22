Пекин, , 05:45 — REGNUM Пекинский музыкальный фестиваль положит начало трехлетней программе совместной постановки опер с престижным французским драматическим и музыкальным институтом Опера-Комик, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Шедевр французского композитора Жоржа Бизе опера «Кармен» станет первой совместной постановкой, которая намечена на 25 сентября 2020 года. В 2022 году стороны совместно поставят оперу «Легенда о Белой Змее», которая базируется на традиционной китайской народной легенде.

Программа сотрудничества призвана наладить культурный диалог и углубить взаимное понимание между Китаем и Францией. Впервые Пекинский музыкальный фестиваль прошел в 1998 году, таким образом фестиваль в текущем году станет уже 22-м.

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