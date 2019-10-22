Москва, , 00:05 — REGNUM Президент Российской Федерации в ходе рабочей встречи с вице-премьером России Ольгой Голодец призвал помочь в продвижении российского документального кино. Об этом 21 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Ольга Голодец Kremlin.ru

Напомним, что 17 октября Путин побывал во ВГИКе и провел встречу с руководством высшего учебного заведения, студентами и выдающимися выпускниками. В ходе разговора одна из выпускниц ВГИКа выразила мнение, что документальное кино в России «умирает», и практически не производится качественных проектов.

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей.

Российский лидер отметил, что в документальных фильмах можно отображать достижения, какие-то проблемы, о которых нужно ставить вопросы и многое другое.