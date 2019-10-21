Вашингтон, , 23:08 — REGNUM В сеть выложили новый тизер предстоящей картины «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Ролик был опубликован на Twitter-странице пользователя Zcure1.

https://twitter.com/Zcure1/status/1186343967459143680

Disney предупредила фанатов франшизы, что финальный трейлер предстоящей картины покажут сегодня, 21 октября 2019 года, во время трансляции матча Национальной футбольной лиги на канале ESPN в США (компания ранее уже применяла этот прём). Зрители могут видеть в кадре множество кораблей Альянса, в том числе нечто, что по мнению редакции издания Screen Rant может оказатья «Призаком» (VCX-100).

Напомним, в России картину режиссёра Джей Джей Абрамса начнут показывать в кинотеатрах 19 декабря 2019 года. Это будет финальный фильм многолетней саги о Скайуокерах.