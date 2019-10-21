Нью-Йорк, США, , 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона». Ролик был опубликован 21 октября на YouTube-канале компании.

«Времена меняются, долг остаётся», — такое описание разместила администрация канала в описании к видео. Актриса Оливия Колман пришла на смену Клэр Фой, поклоники шоу получили возможность оценить её в роли королевы Елизаветы II. В кадре также появлись Хелена Бонэм Картер (принцесса Маргарет) и Джош О'Коннор (принц Чарльз).

Первый эпизод третьего сезона шоу выйдет на Netflix 17 ноября 2019 года. В продолжении сериала будут показаны события, происходившие в период между 1964 и 1977 годами.

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