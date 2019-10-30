Артём Дубровский, 30 октября 2019, 12:55 — REGNUM В 2018 году российское издательство комиксов Bubble объявило о старте конкурса «Новые герои Bubble». Молодым авторам, объединившись в команды, нужно было придумать интересных персонажей, написать сингл об их приключениях и, в случае успеха, получить собственную серию комиксов. Из более чем 170 участников в финал конкурса попали всего лишь 9 команд.
На прошедшем в Москве фестивале Comic Con Russia я познакомился Валерией Францевой — финалисткой конкурса и одним из авторов сценария комикса «Сокол. Общий интерес». Сингл её команды (над комиксом также работали сценарист Инга Канареева, художник Евгений Францев и колорист Анна Сидорова) уже вышел в печать в рамках линейки «Легенды Bubble» и успешно нашёл своих первых читателей. Что это за работа и каково это — быть частью крупнейшего в России издательства комиксов?
«Сокол. Общий интерес» — это научно-фантастическая история о первом полёте человека в космос. Во вселенной комикса его в 1961 году совершил советский астронавт Виктор Соколов — в условиях строжайшей секретности. Правда, первоначальной цели полёта не суждено было сбыться. В момент преодоления верхних слоёв атмосферы ракета «Восток» неожиданно пропадает со всех радаров, а связь с её пилотом обрывается.
Оказалось, что корабль Виктора попал в пространственно-временную аномалию, а сам космонавт неожиданно оказывается на огромной космической станции «Ньютон». Искусственный интеллект по имени Исаак объясняет советскому астронавту его незавидное положение: вернуть Виктора домой может только таинственный профессор Штольц, недавно потерявшийся в одной из множества вариаций нашей Земли. Теперь Соколову предстоит совершить рискованное путешествие в пространстве и времени, спасти учёного и постараться вернуться в свою вселенную живым.
Подобная завязка позволяет сразу же проникнуться главным героем истории. Виктор Соколов — не пафосный супергерой с раздутыми мышцами, а самый обычный советский человек, оказавшийся слишком далеко от дома. Он храбр, умён и обладает серьёзной военной подготовкой, но всё же остаётся «простым парнем». При этом, по словам авторов комикса, такой образ персонажа как нельзя лучше подходит для российского комикса.
Сюжетная завязка с путешествиями по альтернативным реальностям также создавалась с учётом необычного главного героя. Советский астронавт, работающий заодно с искусственным интеллектом из будущего — такого ещё точно не было в комиксах.
В «Соколе» действительно не так много типовых клише, характерных для историй про путешествия во времени (в данный случай — и в пространстве). Тем не менее отдельные элементы с первой до последней страницы будут казаться уж слишком знакомыми. Множество вариаций одной Земли, модный девайс для совершения «прыжков» и неостановимая тяга главного героя к предотвращению различных катаклизмов. Ничего не напоминает? По словам авторов комикса, они вдохновлялись сразу несколькими произведениями с подобной задумкой: «Доктором Кто», «Автостопом по Галактике» и «Космической одиссеей 2001 года».
Тем не менее «Сокол» — это всё ещё самостоятельная и очень насыщенная действиями история. Только в первом выпуске Виктор Соколов успевает попасть в аномалию, познакомиться со своим ИИ-напарником и совершить первую вылазку. В своём дебютном «прыжке» он отправится в альтернативный 1972 год и сразится с наёмными убийцами, планирующими покушение на президента США во время его визита в Москву.
При этом комикс не кажется перенасыщенным, каждый сюжетный элемент здесь на своём месте. Огорчает только один момент: история приключений Соколова затягивает с головой, но обрывается на самом интересном месте. После прочтения невольно восклицаешь: «А дальше?!». Найдёт ли советский астронавт профессора Штольца и какие диковинные версии нашей Земли он посетит в своих путешествиях? На эти вопросы, к сожалению, пока нет и не будет ответов — авторы «Сокола» уже думают над сюжетным продолжением своего дебюта, но для этого ещё нужно получить «зелёный свет» от Bubble.
«Сокол. Общий интерес» — это короткая, насыщенная и увлекательная история о знакомых вещах, интересно исполненная по-новому. Хочется верить, что у команды авторов хватит сил превратить приключения Виктора Соколова в полноценную серию комиксов — стройную и логически завершённую. Поэтому стоит пожелать советскому астронавту удачи: не только в поисках профессора Штольца, но и в получении собственного пьедестала на олимпе Bubble.
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