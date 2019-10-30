30 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Путешествие советского астронавта сквозь пространство и время в попытках вернуться домой — с таким сюжетом команда молодых российских комиксистов прошла в финал конкурса «Новые герои Bubble». Чем может понравиться читателю комикс «Сокол. Общий интерес» читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 12:55 — REGNUM В 2018 году российское издательство комиксов Bubble объявило о старте конкурса «Новые герои Bubble». Молодым авторам, объединившись в команды, нужно было придумать интересных персонажей, написать сингл об их приключениях и, в случае успеха, получить собственную серию комиксов. Из более чем 170 участников в финал конкурса попали всего лишь 9 команд.

Первый полёт человека в космос Страница из комикса «Сокол. Общий интерес»

На прошедшем в Москве фестивале Comic Con Russia я познакомился Валерией Францевой — финалисткой конкурса и одним из авторов сценария комикса «Сокол. Общий интерес». Сингл её команды (над комиксом также работали сценарист Инга Канареева, художник Евгений Францев и колорист Анна Сидорова) уже вышел в печать в рамках линейки «Легенды Bubble» и успешно нашёл своих первых читателей. Что это за работа и каково это — быть частью крупнейшего в России издательства комиксов?

Первый полёт человека в космос Страница из комикса «Сокол. Общий интерес»

«Сокол. Общий интерес» — это научно-фантастическая история о первом полёте человека в космос. Во вселенной комикса его в 1961 году совершил советский астронавт Виктор Соколов — в условиях строжайшей секретности. Правда, первоначальной цели полёта не суждено было сбыться. В момент преодоления верхних слоёв атмосферы ракета «Восток» неожиданно пропадает со всех радаров, а связь с её пилотом обрывается.

Оказалось, что корабль Виктора попал в пространственно-временную аномалию, а сам космонавт неожиданно оказывается на огромной космической станции «Ньютон». Искусственный интеллект по имени Исаак объясняет советскому астронавту его незавидное положение: вернуть Виктора домой может только таинственный профессор Штольц, недавно потерявшийся в одной из множества вариаций нашей Земли. Теперь Соколову предстоит совершить рискованное путешествие в пространстве и времени, спасти учёного и постараться вернуться в свою вселенную живым.

Подобная завязка позволяет сразу же проникнуться главным героем истории. Виктор Соколов — не пафосный супергерой с раздутыми мышцами, а самый обычный советский человек, оказавшийся слишком далеко от дома. Он храбр, умён и обладает серьёзной военной подготовкой, но всё же остаётся «простым парнем». При этом, по словам авторов комикса, такой образ персонажа как нельзя лучше подходит для российского комикса.

Инга Канареева, сценарист Мы все сходимся во мнении, что классические супергерои в российском комиксе смотрятся не очень органично, поэтому отказались от этого сразу. А дальше пошли методом исключения и смотрели, что действительно может стать серией в Bubble. У издательства уже есть полицейский, солдат, шпион — почему бы не появиться космонавту?

Знакомство Виктора с Исааком, искусственным интеллектом станции Страница из комикса «Сокол. Общий интерес»

Сюжетная завязка с путешествиями по альтернативным реальностям также создавалась с учётом необычного главного героя. Советский астронавт, работающий заодно с искусственным интеллектом из будущего — такого ещё точно не было в комиксах.

Инга Канареева Идея с альтернативными реальностями показалась нам самой интересной, хотя и сложной. Ведь любопытно посмотреть, как будет реагировать человек советской закалки на причудливый мир будущего. К тому же мы ввели довольно много ограничений в мир, чтобы избежать стандартных клише путешественника во времени.

В «Соколе» действительно не так много типовых клише, характерных для историй про путешествия во времени (в данный случай — и в пространстве). Тем не менее отдельные элементы с первой до последней страницы будут казаться уж слишком знакомыми. Множество вариаций одной Земли, модный девайс для совершения «прыжков» и неостановимая тяга главного героя к предотвращению различных катаклизмов. Ничего не напоминает? По словам авторов комикса, они вдохновлялись сразу несколькими произведениями с подобной задумкой: «Доктором Кто», «Автостопом по Галактике» и «Космической одиссеей 2001 года».

Инга Канареева Первая мысль, которая приходит в голову — это «Доктор Кто». Когда мы обсуждали первые идеи, то «Сокол» мне представлялся бодрой, приключенческой и таинственной историей. Из идейных вдохновителей могу назвать Дугласа Адамса со своим «Автостопом по галактике». Тема одиночества героя в этом мире и поиски родного дома — это то, что мне хочется передать и в нашем комиксе.

Евгений Францев, художник Конкретно одного источника вдохновения нет. Но то, что я на тот момент придумал, было ближе к «Доктору Кто» со щепоткой «Одиссеи 2001 года». В мой голове это выглядело так.

Виктор Соколов совершает первый «прыжок» во времени и пространстве Страница из комикса «Сокол. Общий интерес»

Тем не менее «Сокол» — это всё ещё самостоятельная и очень насыщенная действиями история. Только в первом выпуске Виктор Соколов успевает попасть в аномалию, познакомиться со своим ИИ-напарником и совершить первую вылазку. В своём дебютном «прыжке» он отправится в альтернативный 1972 год и сразится с наёмными убийцами, планирующими покушение на президента США во время его визита в Москву.

При этом комикс не кажется перенасыщенным, каждый сюжетный элемент здесь на своём месте. Огорчает только один момент: история приключений Соколова затягивает с головой, но обрывается на самом интересном месте. После прочтения невольно восклицаешь: «А дальше?!». Найдёт ли советский астронавт профессора Штольца и какие диковинные версии нашей Земли он посетит в своих путешествиях? На эти вопросы, к сожалению, пока нет и не будет ответов — авторы «Сокола» уже думают над сюжетным продолжением своего дебюта, но для этого ещё нужно получить «зелёный свет» от Bubble.

Валерия Францева, сценарист Сейчас мы, как и все другие участники, ждем официального объявления финалистов конкурса от Bubble. Но ждем с надеждой, так как планы на будущее, конечно, есть.

Конец истории, но приключения Соколова только начинаются Страница из комикса «Сокол. Общий интерес»

«Сокол. Общий интерес» — это короткая, насыщенная и увлекательная история о знакомых вещах, интересно исполненная по-новому. Хочется верить, что у команды авторов хватит сил превратить приключения Виктора Соколова в полноценную серию комиксов — стройную и логически завершённую. Поэтому стоит пожелать советскому астронавту удачи: не только в поисках профессора Штольца, но и в получении собственного пьедестала на олимпе Bubble.

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