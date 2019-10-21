Нью-Йорк, США, , 20:06 — REGNUM Зак Снайдер закончил снимать свой новый фильм про зомби-апокалипсис «Армия мертвецов», который выйдет на потоковом сервисе Netflix. Об этом 21 октября сообщил портал Screen Rant.

Стоит отметить, что это будет первый полнометражный фильм режиссёра после кинокомикса «Лига справедливости», проект которого он вынужденно покинул в 2017 году. Netflix пока что не назвал официальную дату премьеры картины, но Снайдер дал понять, что она будет выложена на сайте потокового сервиса зимой 2020 года.

Согласно сюжету будущей картины, в центре повествования будет находиться группа наёмников, которая решит ограбить одно из казино Лас-Вегаса во время зомби-апокалипсиса. В фильме снялись Дейв Батиста, Элла Пернелл («Дом странных детей»), Ана де ла Регера («Нарко»), Тео Росси («Сыны анархии»), Крис Д`Елиа (сериал «Хороший доктор») и индийская актриса Хума Кьюреши («Бадлапур»).

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