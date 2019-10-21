Кострома, , 18:15 — REGNUM В Костроме начался VI Международный конкурс дирижеров симфонических и камерных оркестров имени Ильи Мусина, — сообщает Smi44.

Мастерство на сцене Костромской филармонии продемонстрируют 32 молодых дирижера из Казахстана, Белоруссии, Италии, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Финляндии. В конкурсной программе — работа с двумя фортепиано, выступление с Камерным оркестром Костромской филармонии и с Симфоническим оркестром театра Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Музыкальные состязания начались с концерта Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» Тверской академической филармонии и с возложения цветов к мемориальной доске И.А. Мусина.

Илья Мусин — уроженец Костромы. Здесь он делал первые шаги в музыке, за свою жизнь воспитал десятки именитых дирижеров. Конкурс посвящен 115-летию со дня рождения знаменитого мастера.