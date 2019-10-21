Варшава, 21 октября 2019, 16:49 — REGNUM 20 октября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что фильм «Волосатая сказка» режиссера Хомаюна Ганизаде получил три награды Варшавского международного кинофестиваля.
Работа Хомаюна Ганизаде выиграла в номинациях «лучший фильм», «лучшая режиссерская работа», а также стала обладателем специального приза жюри. Фильм рассказывает о приключениях, происходящих в иранской мужской парикмахерской.
Напомним, что 35-й Варшавский кинофестиваль прошел с 11 по 20 октября в Польше. Фестиваль проходит с 1985 года на ежегодной основе.