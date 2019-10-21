Бишкек, , 16:35 — REGNUM Министерство культуры, информации и туризма Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект, запрещающий использование артистами голосовой и плюсовой фонограмм на культурно-массовых мероприятиях, оплачиваемых из республиканского и местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Киргизский народный инструмент Journeys On Quest

Исключение составят мероприятия общенационального значения. Также запрет не будет действовать при съемках и передаче в прямой эфир на телеканалах.

Помимо этого, минкультуры предлагает обязать организаторов концертов и других массовых мероприятий, указывать в билетах, на афишах и в рекламе о том, что артисты будут выступать под фонограмму.