Лос-Анджелес, США, , 16:30 — REGNUM Телеканал FX уволил из проектов сериалов «Сыны анархии» и «Майя МС» их создателя и актера Курта Саттера. Об этом 21 октября сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, причиной увольнения послужило то, что руководство компании получило многочисленные жалобы на его поведение. Сам Саттер подтвердил это в письме, которое он позже направил в адрес команды проекта. Отмечается, что он подробно рассказал о своём увольнении, при этом отзываясь о себе в «уничижительных выражениях».

Читайте также: В сети появилась первая серия нового сезона сериала «Екатерина. Самозванцы»

Напомним, в августе 2019 года Курт Саттер заявил, что он покинет пост исполнительного продюсера шоу «Майя МС» в случае его продления на третий сезон. Выступая перед зрителями на одном из показов в Голливуде, он объяснил, что ему самое время покинуть проект, поскольку он является белым человеком. Продюсер и актер пояснил, что за сценарий продолжения сериала должен отвечать латиноамериканец, поскольку его сюжет связан с бандой мексиканских байкеров. Должность Саттера займет Элгин Джеймс — другой режиссёр и продюсер шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэгги сыграет важную роль, когда вернется к выжившим в «Ходячих мертвецах»