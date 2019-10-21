Ирбит, Свердловская область, , 16:24 — REGNUM В Ирбите (Свердловская область) удалось обнаружить уникальные исторические находки из фарфора и других материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В ходе раскопок на набережной реки в Ирбите был выявлен культурный слой происхождения XVIII — XIX веков. Там археологи нашли фарфоровую посуду XVIII—XX веков, монету 1841 года, а также фрагменты кожаных стелек и железных изделий.

Теперь культурный слой включен в госреестр объектов культурного наследни народов РФ и поставлен под государственную охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Челябинской области нашли ритуальный «астрономический» комплекс. Он принадлежит бронзовому веку.

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