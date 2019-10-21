Нью-Йорк, США, , 16:15 — REGNUM После своего возвращения к команде выживших Мэгги (героиня актрисы Лорен Коэн) сыграет «важную роль» в сериале «Ходячие мертвецы». Об этом 21 октября сообщил портал Comicbook.

Об этом журналистам рассказала сценарист сериала Анджела Кан. Она добавила, что создатели шоу очень рады возвращению Коэн и намерены рассказать «больше историй» об этом персонаже.

Читайте также: Критики и зрители разошлись в оценке сериала HBO «Хранители»

О том, что Лорен Коэн может вернуться в «Ходячие мертвецы» ИА REGNUM сообщило в мае 2019 года. 5 октябре 2019 года сама актриса сообщила поклонникам о своём возвращении. Коэн ушла из шоу ради съёмок в сериале «Виски Кавалер». В мае 2019 года телеканал ABC сообщил, что он намерен закрыть проект этого сериала из-за постоянного снижения рейтингов.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна дата начала съёмок сериала Marvel «Сокол и Зимний cолдат»