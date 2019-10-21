Прага, , 16:12 — REGNUM Второй кинофестиваль «Новый русский фильм», проходивший в Праге и других чешских городах, завершился. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Чехии Николая Брякина.

Кроме столицы, современные российские фильмы показали в городах Острава, Пльзень, Брно и Злин. Жителям страны с 27 сентября по 20 октября показали 43 фильма. Брякин отметил, что залы на показах были заполнены.

«Целью нашей инициативы было стремление максимально широко познакомить чешскую общественность с новинками российского кино. Для показа были отобраны лучшие ленты последних лет», — сказал пресс-секретаря российского посольства.

Напомним, что первый раз подобный фестиваль проходил в Чехии около года назад. Тогда он также начался в конце сентября, но завершился 11 ноября.