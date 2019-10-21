Ульяновск, , 15:19 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура обнародовала итоги проверок в детсадах и школах. Выявлены «многочисленные нарушения», губернатору региона внесено представление, сообщает областное надзорное ведомство.

В ходе проверок выявлено, что в местами в детских садах не обеспечены 272 ребёнка младше трёх лет, а в школах во вторую смену учатся почти 5 тыс. детей.

Нарушения выявлены и при организации образовательного процесса. К примеру, в шумовской средней школе и детском саду тимирязевской школе Ульяновского района протекали крыши. В школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91 с родителей незаконно собирали деньги на ремонт классов, приобретение канцтоваров и хозяйственные нужды.

В Ульяновске, Димитровграде и Карсунском районе нарушалось право детей-инвалидов на бесплатное двухразовое питание. Ещё более 1,6 тыс. детей, которые находятся на домашнем обучении, не получали сухой паёк или денежную компенсацию. В одной из школ Димитровграда инспектор ПДН обнаружила, что двое детей проживали в антисанитарных условиях, спали на полу — в настоящее время они помещены в социально-реабилитационный центр.

Выявлен также ряд других нарушений.

В прокуратуре считают выявленные нарушения «прямым следствием ненадлежащего выполнения» обязанностей их администрациями, формального проведения проверок при приемке школ и детсадов к новому учебному году, «крайне слабого ведомственного контроля со стороны должностных лиц профильных органов» и регионального минобразования.

«Губернатору региона внесено представление, в котором поставлен вопрос о необходимости устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска прокуратура выявила «многочисленные нарушения» закона об образовании, в том числе в отношении детей-инвалидов. В частности, мэрией не был определён порядок организации питания за счёт средств муниципального бюджета, в результате 294 обучающихся с ограниченными возможностями были лишены гарантий на получение данной меры социальной поддержки.

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