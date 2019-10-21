Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Съемки будущего сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат» для сервиса Disney+ стартуют уже «на этой неделе». Об этом 21 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1186082147024723968

Согласно синопсису, события шоу начнутся сразу после событий, показанных в фильме «Мстители: Финал», после того, как Капитан Америка уйдёт на пенсию, оставив свой щит Сэму Уилсону (Энтони Маки). Сериал будет состоять из шести эпизодов, работать над ним будут шоураннер Малкольм Спэллман совместно с режиссёром Кари Скогланд («Пятьдесят ходячих трупов», «Под прицелом», сериал «Каратель»).

Читайте также: Disney назвала даты выхода серий шоу «Мандалорец» по «Звёздным войнам»

Напомним, Marvel также выпустил для Disney+ такие комикс-сериалы, как «Локи» и «ВандаВижен». Запуск потокового сервиса запланирован на 12 ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Критики и зрители разошлись в оценке сериала HBO «Хранители»