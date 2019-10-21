Липецк, , 14:11 — REGNUM В селе Троицком Липецкой области прошел фестиваль-конкурс «Романушка». Там выбрали лучших мастеров глиняной игрушки, передает 21 октября Общественное телевидение России.

Раньше этот населенный пункт назывался Романово. В селе делали глиняных человечков, лошадок и другие игрушки из специальной чёрной глины — её добывают в окрестностях.

Сейчас романовскую игрушку создают в десяти регионах страны — оттуда и приехали на фестиваль мастера. Они провели мастер-классы по лепке и представили свои работы на суд жюри, которое выбрало лучшие фигурки в номинациях «Традиционная игрушка» и «Авторская керамика».

Марина Кирсанова, заместитель директора областного центра событийного туризма Липецкой области. «Мы этот фестиваль чередуем с детским фестивалем. То есть в рамках этого фестиваля встречаются состоявшиеся мастера. В следующем году они привезут уже своих учеников. Больше десяти регионов, больше 50 человек. Участвует в основном центральная Россия».

На следующий фестиваль организаторы планируют пригласить и мастеров текстильной игрушки. Во многих регионах России шили кукол из лоскутов. Эти традиции до сих пор сохранились.