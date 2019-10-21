Москва, , 13:41 — REGNUM Один из необычных павильонов московской ВДНХ №29 «Цветоводство и озеленение», построенный еще в начале 70-х годов прошлого века в стиле советского модернизма, совсем скоро предстанет перед посетителями в обновленном виде. Там заканчиваются работы по его капитальному ремонту.

«Павильон имеет сложное строение — это три куба разных размеров, которые соединены между собой переходами, напомнили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. — В центре находится главный корпус — выставочный зал, а по бокам два небольших, где расположены кино-лекционный зал, кафе, администрация и хозяйственные помещения. Для облицовки был использован природный материал — травертин, этот же материал использован и во внутренней отделке, а украшают фасад длинные узкие витражные окна. На крыше здания, чтобы компенсировать поступление естественного света, обустроены специальные световые колодца (зенитные фонари)».

Проектом строительства здания площадью три тыс. кв. м, руководил архитектор Игорь Виноградский, автор таких известных столичных зданий, как онкоцентр им. Блохина на Каширском шоссе, пресс-центр РИА «Новости» на Зубовском бульваре и депозитарий Государственной Третьяковской галереи.

К 2017 году павильон №29 находился в неудовлетворительном состоянии, и ему потребовался ремонт. На облицовке снаружи и внутри здания появились сколы и трещины, а где-то ее и вовсе не было. Прочность кровельных перекрытий и опорных балок утратилась, а все инженерные системы, тоже пришли в негодность. Поэтому в феврале текущего года в здании начался капитальный ремонт. После его окончания, павильон не изменит свою историческую тематику.

«На сегодняшний день полностью завершены все фасадные работы на площади более 3,5 тысяч квадратных метров. В рамках ремонта здание полностью очистили и отмыли от грязи, устранили сколы и выбоины в травертине, а также восстановили утраченные участки облицовки. После чего фасад обработали специальным раствором, который позволит защитить травертин от воздействия атмосферных осадков. Свое место заняло отреставрированное скульптурное изображение «Флора» — декоративный рельеф на фасаде павильона. Оно сделано из кованой меди и является объектом культурного наследия регионального значения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в павильоне заменили почти полсотни витражных окон нестандартной формы, а порталы над входами и окнами воссоздали по старым чертежам. На крыльце главного входа восстановили бетонное основание и уложили новую гранитную плитку. Кровлю полностью отремонтировали, утеплили и укрепили: для устройства новых опорных балок потребовалось более 140 тонн металла и порядка 12 км сварных швов.

«Одним из украшений павильона, являются четыре декоративных бассейна. Все они разных размеров: от 54 до более 230 квадратных метров. Два из них находятся снаружи, а два других внутри. В ходе работ их полностью отремонтировали — заново отлили чаши, заменили облицовку, форсунки и инженерные коммуникации. В настоящее время внутри чаш бассейнов выкладывают бело голубую мозаику, а парапеты облицовывают мрамором. На одном из бассейнов, который указывает на главный вход, восстановили стенку, где будет размещено название павильона», — добавили в пресс-службе столичного департамента.

В здании заменили и установили современные системы водо‑ и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализации.

В настоящее время специалисты занимаются внутренней отделкой помещений. В выставочном зале и кафе уже восстановили утраченные участки облицовки и заделали сколы и выбоины в травертине, в обоих помещениях укладывают декоративную плитку из бетона. В административно-бытовом корпусе отремонтировали потолки и стены. Осталось завершить ремонт керамогранита на полу коридора и укладку ламината в кабинетах.

Все работы по ремонту павильона планируют закончить уже в ноябре.