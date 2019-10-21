Москва, 21 октября 2019, 13:41 — REGNUM Один из необычных павильонов московской ВДНХ №29 «Цветоводство и озеленение», построенный еще в начале 70-х годов прошлого века в стиле советского модернизма, совсем скоро предстанет перед посетителями в обновленном виде. Там заканчиваются работы по его капитальному ремонту.
Проектом строительства здания площадью три тыс. кв. м, руководил архитектор Игорь Виноградский, автор таких известных столичных зданий, как онкоцентр им. Блохина на Каширском шоссе, пресс-центр РИА «Новости» на Зубовском бульваре и депозитарий Государственной Третьяковской галереи.
К 2017 году павильон №29 находился в неудовлетворительном состоянии, и ему потребовался ремонт. На облицовке снаружи и внутри здания появились сколы и трещины, а где-то ее и вовсе не было. Прочность кровельных перекрытий и опорных балок утратилась, а все инженерные системы, тоже пришли в негодность. Поэтому в феврале текущего года в здании начался капитальный ремонт. После его окончания, павильон не изменит свою историческую тематику.
Также в павильоне заменили почти полсотни витражных окон нестандартной формы, а порталы над входами и окнами воссоздали по старым чертежам. На крыльце главного входа восстановили бетонное основание и уложили новую гранитную плитку. Кровлю полностью отремонтировали, утеплили и укрепили: для устройства новых опорных балок потребовалось более 140 тонн металла и порядка 12 км сварных швов.
В здании заменили и установили современные системы водо‑ и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализации.
В настоящее время специалисты занимаются внутренней отделкой помещений. В выставочном зале и кафе уже восстановили утраченные участки облицовки и заделали сколы и выбоины в травертине, в обоих помещениях укладывают декоративную плитку из бетона. В административно-бытовом корпусе отремонтировали потолки и стены. Осталось завершить ремонт керамогранита на полу коридора и укладку ламината в кабинетах.
Все работы по ремонту павильона планируют закончить уже в ноябре.