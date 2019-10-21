Лос-Анджелес, США, , 12:57 — REGNUM Роберт Паттинсон огорчил фанатов «Джокера», сообщив, что престоящий фильм «Бэтмен» никак не будет связан с этим персонажем. Об этом 21 октября сообщил портал Digital Spy.

«Это своего рода другой мир», — сказал Паттинсон в интервью журналистам, когда они задали ему соответствующий вопрос. Актёр также признался, что он до сих пор не посмотрел картину Тодда Филипса, отметив, что, возможно сделает это «сегодня вечером». Паттинсон также отметил, что его коллека Хоакин Феникс «потрясающий во всём».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр Майкл Китон может вернуться к роли Тёмного Рыцаря в фильме «Бэтмен» будущего по известному мультсериалу. Ожидается, что он исполнит роль постаревшего Брюса Уэйна.

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