Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Натали Портман прокомментировала высказывания кинематографистов Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы по поводу кинокомиксов. Об этом 20 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Актриса, которая снялась в первой части «Тора» и будет сниматься в новой картине Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром», заявила, что любой фильм имеет право на существование.

«Я думаю, что фильмы Marvel очень популярны, потому что они действительно интересны, и люди хотят развлекаться, когда у них есть свободное время после работы. После того как они сталкиваются с трудностями в реальной жизни», — сказала Портман.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило: Мартин Скорсезе заявил, что кинокомиксы — «это не кино». Режиссёр отметил, что он пытался их смотреть, но не смог, он сравнил их с «парками аттракционов». Впоследствии Фрэнсис Форд Коппола заявил, что он солидарен со своим коллегой, назвав эти фильмы «омерзительными».

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