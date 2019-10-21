Нью-Йорк, США, , 12:28 — REGNUM Критики и зрители по-разному оценили новый комикс-сериал «Хранители» телеканала HBO. Об этом свидительсвует информация, размещённая на известном сервисе Rotten Tomatoes.

На момент написания этой новости свои отзывы на платформе опубликовали 45 критиков. Стоит отметить, что только трое из них поставили «Хранителям» отрицательную оценку. Таким образом, сериал получил «свежий» рейтинг 93%. Однако при этом оценка зрителей (всего проголосовали 254 пользователя) составила лишь 49%.

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В основу сериала «Хранители» легла серия одноимённых популярных комиксов издательства DC, в качестве авторов которой выступили писатель Алан Мур, художник Дэйв Гиббонс и колорист Джон Хиггинс. Действие комикса происходит в альтерналтивной реальности 80-х годов XX века. В 2009 году вышла его первая одноимённая экранизация, снял картину режиссёр Зак Снайдер.

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