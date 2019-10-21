Калуга, , 12:18 — REGNUM Кураторский проект «Война за Родину!» представили в Твери калужские художники на региональном этапе всероссийской выставке-смотре «Салют Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 21 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском Доме народного творчества и кино «Центральный».

Калужские художники представили проект о войне на выставке в Твери Admoblkaluga.ru

В экспозиции представлены работы от изображения событий Куликовской битвы до подвигов в Великой Отечественной войне. По результатам защиты проекта Калужской области дипломы лауреатов получили Дмитрий Гусев и Валерий Хованский. Специальными дипломами были удостоены Мария Васина, Татьяна Полубинская и Григорий Кочубей.

Калужские художников также примут участие в итоговой всероссийской выставке «Салют Победы» в «Центральном музее Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», которая пройдёт в 2020 году в Москве.

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