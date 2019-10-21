Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM Фанаты киновселенной Marvel обнаружили, что сцена обнаружения в космосе Тора командой Звёздного Лорда в кинокомиксе «Мстители: Война бесконечности» была позаимствована режиссёрами из классических комиксов «Стражи галактики». Об этом 21 октября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1186190886058614784

Они выяснили, что сценаристы практически полностью переписали её из истории, рассказанной в классической серии про Майкла Корвача. В этих комиксах Мстители и Стражи галактики объединились для поимки этого злодея.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что руководство студии Marvel пока что не приняло решение по поводу того, останется ли Тор пивным алкоголиком. Об этом режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити сообщил в очередном интервью журналистам.

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