Лос-Анджелес, США, , 11:04 — REGNUM Warner Bros. хочет выпустить фильм по мультсериалу «Бэтмен будущего» с Майклом Китоном в главной роли. Об этом 20 октября сообщил портал We Got This Covered.

Сообщается, что кинокомпания вдохновилась успехами «Джокера» и решила делать больше «мрачных и зрелых фильмов DC». Предположительно, Майкл Китон сыграет постаревшего Брюса Уэйна.

Напомним, «Бэтмен будущего» — это популярный американский мультсериал, премьера которого состоялась в 1999 году. По сюжету, Брюс Уэйн отходит от дел, а Бэтменом вместо него становится старшеклассник Терри Макгиннес.

