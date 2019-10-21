Барнаул, , 10:54 — REGNUM Известный алтайский арт-критик Вадим Климов разместил в интернете публичное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой создать комиссию по увековечению в Барнауле памяти писателя Фёдора Достоевского и объявить конкурс на создание скульптурного и архитектурного проекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общественник напомнил, что в столице Алтайского края есть памятник Шукшину (хотя при жизни известный писатель и кинорежиссёр старался избегать Барнаул). Не забыли на Алтае Николая Ядринцева (русский публицист, писатель и общественный деятель, исследователь Сибири), Степана Гуляева (русский историк, этнограф, фольклорист, естествоиспытатель и изобретатель), а также известных народных любимцев — Владимира Высоцкого и Виктора Цоя (этим культурным героям разных эпох в Барнауле по инициативе граждан поставили памятники).

Но что касается Достоевского, то Вадим Климов со ссылкой на работу члена Международного общества Достоевского, кандидата филологических наук Елену Сафронову сообщил, что существует целая история о том, почему Достоевский хотел поселиться именно в Барнауле, и почему упоминал этот город в своих письмах 45 раз, а подарки возлюбленной покупал на нынешнем Старом базаре.

«Все местечковые литературные мероприятия, за исключением Шукшинских чтений, остаются интересными лишь узкому кругу любителей. У памятника Пушкину раз в год вручают поэтическую премию, к памятнику Рождественскому раз в год приносят цветы в «Рождественские чтения». И памятник Достоевскому станет центром культурного притяжения», — считает Вадим Климов.

По его мнению, Барнаулу повезло, что оппозиционер, осужденный за терроризм, бывший каторжник, отбывая наказание в виде службы в армии, несколько раз прибывал в Барнаул — ведь после он стал величайшим писателем, мыслителем и властителем дум, авторитетом мнения для образованной части мира.

Климов считает, что если бы администрация города Барнаула обладала прогрессивным мышлением, то давно бы на деньги, сэкономленные от ремонта лестницы в Нагорный парк, поставила памятник Достоевскому.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Барнаул — довольно молодой город (ему нет даже 300 лет), но его славная история известна далеко за пределами Сибири. Сюда хотел приехать поэтАлександр Блок, намеревался поселитьсяФёдор Достоевский (в письмах писателя город упоминается 45 раз). В разное время город посещалиИосиф Сталини Никита Хрущёв: по итогам их визитов были приняты важные государственные решения. В начале 60-х Барнаул встречал Владимира Высоцкого: здесь актер и поэт и отметил свой 26-й день рождения. Его память горожане увековечили памятником (он был открыт в 2002 году).

Богатое наследие промышленникаАкинфия Демидова, построившего сереброплавильный завод, и изобретателя паровой машиныИвана Ползунова барнаульцы пытаются сохранить посредством реализации проекта «Барнаул — горнозаводской город». Его финансирование предусмотрено в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». На реализацию концепции федеральный бюджет выделил 691,6 млн. рублей. Доля местного бюджета в правительственном постановлении от 2014 года определена в размере 200 млн. рублей.

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