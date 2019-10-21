Лос-Анджелес, США, , 11:03 — REGNUM В сети появился первый трейлер кинокомикса «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании Sony Pictures 21 октября.

По сюжету фильма, погибшего солдата Рэя Гаррисона (Вин Дизель) воскрешают при помощи специальных нанороботов, вживлённых в его кровь. Теперь герой с кодовым именем Бладшот пытается вспомнить своё прошлое и наказать обидчиков.

Напомним, комикс «Бладшот» впервые выпустила компания Valiant Comics в 1992 году. Персонаж был тепло принят читателями и быстро стал самым популярным героем издательства.

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