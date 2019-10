Лос-Анджелес, США, , 10:17 — REGNUM В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/colliderfrosty/status/1186099955208818688

В частности, своё мнение по поводу картины уже выразили авторы портала Collider Стивен Вейнтрауб, Хейли Фоуч и Пэрри Немирату. К ним присоединились Мэтт Сингер (ScreenCrush), Майк Райан (Uproxx, Vanity Fair, Wired, New York Magazine), Герман Лоссия (Gizmodo), Эрик Дэвис (Fandango), Питер Сциретта (SlashFilm) и другие.

https://twitter.com/PNemiroff/status/1186099901568036864

Читайте также: «Малефисента: Владычица тьмы» собрала в США лишь $36 млн в первые выходные

Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» выйдет в российский прокат 1 ноября 2019 года. Его сюжет проигнорирует все фильмы франшизы, которые вышли после «Терминатора 2». В этой части Линда Хэмилтон вновь вернулась к роли Сары Коннор.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ назвали киногероев, которые могли бы стать лучшими политиками