Лос-Анджелес, США, , 09:55 — REGNUM Вторая часть «Малефисенты» с Анджелиной Джоли в первые выходные проката собрала в США $36 млн. Об этом 20 октября сообщил портал Box Office Mojo.

Стоит отметить, что уже в воскресенье, 20 октября 2019 года, падение выручки на сеансах составило 32,1%. Как и в России, в США фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли опустился на вторую строчку рейтинга, в третьи выходные проката ему удалось собрать на домашнем кинорынке ещё $29,2 млн, общая касса в США составила уже $247,2 млн, а в мире — $737,5 млн.

Фильм «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» занял третью позицию в списке ($26,7 млн в первые выходные проката), в топ-5 также вошли «Семейка Аддамсов» (итоговая касса — $56,8 млн) и «Гемини» ($56,8 млн).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Малефисента: Владычица тьмы» в первые выходные проката смог собрать в России 713,5 млн рублей. Кинокомикс «Джокер» занял второе место, общая сумма его сборов составила 1638,6 млн рублей.

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