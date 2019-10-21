Москва, , 09:35 — REGNUM Фильм кинокомпании Disney «Малефисента: Владычица тьмы» по итогам дебютных выходных собрал в российском прокате 713,5 млн рублей. Об этом 20 октября сообщил портал Kinobusiness.

Таким образом, он сдвинул кинокомикс «Джокер» на второе место. Какртина Тодда Филлипса в третью неделю проката смогла собрать в нашей стране ещё 192,5 млн рублей, её общая касса сейчас составляет 1638,6 млн рублей.

В топ-5 также вошли мультфильм «Эверест» (80,2 млн рублей за выходные, общие сборы составили 611,8 млн рублей), фантастический фильм «Гемини» с Уиллом Смитом (53,5 млн; 273,2 млн) и российская комедия «Девушки бывают разные» (20,7 млн; 90,7 млн).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США многие критики в целом негативно оценили вторую часть «Малефисенты». При этом они отметили высокий уровень игры некоторых актёров, в частности, Анджелины Джоли и Эль Фэннинг.

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