Сухум, , 09:02 — REGNUM 20 октября в столице Абхазии на городском стадионе «Динамо» состоялся международный музыкальный фестиваль классической музыки «Хибла Герзмава приглашает». На мероприятии присутствовало около 2 тыс. зрителей, в том числе президент республики Рауль Хаджимба. Об этом сообщает ТАСС.

В концерте приняли участие оперная дива народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава (сопрано), народный артист Башкортостана и Татарстана Ильдар Абдразаков (бас), академический Большой хор «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича, Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России, дирижера Александра Сладковского.

Фестиваль был создан Хиблой Герзмава в 2001 году, концерты проводились в Абхазии, в разных городах России, в Швейцарии, Германии, Австрии и США. Как отметила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, фестиваль стал ярким культурным событием международного масштаба и способствует формированию положительного образа республики в мировом культурном пространстве.