Пермь, , 09:02 — REGNUM В Пермском театре оперы и балета состоится премьера детской оперы «Терем-теремок», об этом 21 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эскиз к опере «Терем-теремок»

Спектакль посвящен всем известной детской сказке, которая легла в основу либретто, написанного драматургом Самуилом Маршаком и композитором Ильей Польским.

«Команда постановщиков изменила развязку истории. Если в сказке по сюжету злые герои наказаны, а добрые побеждают, то в версии Пермской оперы все персонажи примиряются и понимают, что жить можно только в дружбе, а большие дела совершать сообща», — отмечают в пресс-службе театра.

Постановка будет ориентирована на детскую аудиторию, но несколько постарше. Исполнителями создаются сложные образы, с ярким акцентированием характеров каждого из персонажей.

«Мы готовим спектакль не для самых маленьких, а для ребят постарше. Певцы здесь не изображают животных: у нас нет прямой цели, чтобы дети узнали в них повадки реальной мыши или лисы, хотя угадать их, конечно, все-таки можно», — подчеркнула режиссер спектакля Мария Рубина.

Музыкальным руководителем постановки выступит дирижер Пермского театра оперы и балета Петр Белякин, премьерные показы пройдут у 1 и 2 ноября.

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