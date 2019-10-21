Ульяновск, , 08:39 — REGNUM В Ульяновской области в рамках дней Франции открылся культурно-просветительский центр «Альянс Франсез». Его деятельность будет направлена на развитие экономических связей, культурное сотрудничество и международные студенческие обмены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Культурный центр открылся в Ульяновске с участием французского посла в России Сильви Берманн и президент фонда «Альянс Франсез» Ален-Пьер Деженн. Отмечается, что он направлен на расширение международных обменов между вузами, включая подготовку специалистов для ульяновских предприятий, развитие культурных и экономических связей, организацию взаимных гастролей театров и музыкальных ансамблей.

Кроме того, в культурно-просветительском центре можно будет изучать французский язык и культуру, обучаться на различных мастер-классах. Также планируется организация выставок, кинопоказов.

Отметим, Ульяновск стал 13 городом в России, в котором открылось отделение «Альянс Франсез». Напомним, данная ассоциация основана в Париже в 1883 году по инициативе дипломата Поля Камбона для распространения французского языка и содействия диалогу культур. В настоящее время у ассоциации — более 1 тыс. представительств в 146 странах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 18 по 20 октября прошли Дни Франции. В числе заявленных основных культурных событий — заседание французской гостиной, фестиваль французской кухни, кинопоказы. В библиотеках запланированы мероприятия, посвящённые истории и культуре Франции, пройдут уроки французского языка.

По данным ульяновских властей, по итогам первого полугодия 2019 года торговый оборот между Францией и Ульяновской областью вырос на 20%, французские компании инвестировали в регионе 3,8 млрд рублей.

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