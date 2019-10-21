Пекин, , 07:53 — REGNUM Целая серия книг, посвященная гротам Юньган — буддийскому скульптурному ансамблю возрастом 1500 лет, была опубликована после семи лет подготовки, сообщает 20 октября агентство Синьхуа.

Книги содержат 12 710 изображений и информацию о 59 265 скульптурах, вырезанных в 45 пещерах. Всего собрание состоит из 20 томов, в которых отражена вся красота гротов с точки зрения искусства и культурной значимости.

Книги обобщают все предыдущие исследования и отражают недавние археологические находки и исследования гротов, что делает их самым полным собранием авторитетных изображений Юньганских гротов.

Серия книг вошла в коллекцию Национальной библиотеки Китая Школы археологии и музееведения Пекинского университета. Отметим также, что гроты Юньган расположены к югу от гор Учжоу в провинции Шаньси. С 2001 года они входят в число объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.