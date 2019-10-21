Пекин, , 06:27 — REGNUM Национальная библиотека Китая и компания Huawei подписали соглашение о создании инновационных цифровых приложений для библиотек и общественных культурных мест, сообщает агентство Синьхуа.

Эмблема Huawei Kārlis Dambrāns

Стороны договорились развивать новые формы «умных цифровых библиотек» и заниматься интеграцией, а также инновациями в сфере общественных цифровых и культурных проектов. Они также договорились объединить ресурсы для совместного продвижения культурного наследия и традиционной китайской культуры.

Согласно соглашению, будут приниматься усилия по воспитанию новых кадров в инновационных сферах с последующей интеграции в сектора культуры и технологий. Отметим, что Huawei за последние годы стала флагманом Китая в области цифровых технологий и технологий связи.