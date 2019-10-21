Екатеринбург, , 06:00 — REGNUM Екатеринбург вошёл в десятку городов, которые претендуют на звание столицы всемирной акции «Тотальный диктант», которая пройдёт в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Помимо Екатеринбурга на звание столицы претендует ещё восемь российских городов и один узбекский.

Выбор столицы состоится он-лайн, на официальном сайте мероприятия. Голосование начнётся 21 октября в 12:00 по местному времени.

Отметим, что по его итогам будет выбрано три города, которые продолжат борьбу за звание столицы «Тотального диктанта», который состоится в 2020 году 4 апреля.

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